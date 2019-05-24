حريق كبير يلتهم أكثر من ألف شجرة زيتون جنوب جنين

وطن: اندلع حريق ضخم أتى على أكثر من ألف شجرة زيتون في القرى الواقعة جنوب محافظة جنين، اليوم الجمعة.

وقال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم، اندلع في أعشاب بالمنطقة الغربية من بلدة قباطية، وامتد لسهول وجبال بلدة الزبابدة في المنطقة الجنوبية من محافظة جنين.

وأضاف أن الحريق أتى على أكثر من ألف شجرة زيتون.

وكان الدفاع المدني قد اعلن إن طواقمه والمتطوعين استجابوا لـ302 نداء استغاثة لإطفاء حرائق خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية بواقم 13 استجابة في الساعة الواحدة اتسمت جميعها بالمهنية والسرعة وتسببت هذه الحوادث باحتراق اكثر من 850 شجرة مثمرة وحرجية ومئات الدونمات في المناطق الجبلية التي تحوي اعشاب ومحاصيل زراعية.

واصدرت العمليات المركزية في الدفاع المدني تقريرها اليومي باحصائية تضمنت نسب الحرائق وأسباب اندلاعها وعوامل انتشارها واتساعها وكانت على النحو التالي : 85 ٪ حرائق وأشجار و 15 ٪ تنوعت بين حرائق مركبات واعمدة ومخلفات وملحقات منزلية مسقفة.