فيديو .. طائرة مصرية تشارك بإخماد الحرائق في الداخل المحتل

رام الله - وطن: نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، لطائرة مصرية تشارك في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في إسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال جندلمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "طائرة هليكوبتر مصرية تساعد في إخماد الحريق الذي اندلع في قرية (بيت عزرا) الواقعة بين مدينتي اسدود والمجدل.

وكان نتنياهو، وجه رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية مشاركة مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت بسبب موجة الحر.