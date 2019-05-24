ترامب: سنرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق بأن لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وبعد أيام أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن بلاده تدرس بالفعل إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

من جهته، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى أن القوات الأمريكية التي سترسل إلى الشرق الأوسط "لن تنشر" في سوريا أو العراق.