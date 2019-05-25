اعتقال 7 اشخاص مشتبه بهم باختطاف محامي وتعذيبه في رام الله

وطن: تمكنت شرطة محافظة رام الله وباسناد من قوات الامن الوطني والامن الوقائي من القاء القبض فجر اليوم السبت على سبعة اشخاص مشتبه بقيامهم بخطف المحامي يوسف محسن والاعتداء عليه بالضرب.

وقالت المديرية العامة للشرطة في بيان لها انها تلقت شكوى من المحامي يوسف محسن الذي تعرض للخطف والاعتداء عليه من قبل اشخاص مطلوبين ومنذ اللحظة الاولى التي ابلغت فيها الشرطة بالجريمة باشرت بالاجراءات القانونية لاحضار المتهمين بهذه القضية .

واكدت المديرية العامة للشرطة في بيان لها بانها تتعامل بهذه القضية وغيرها بكل اهتمام وجدية ، وخاصة ان المتهمين مطلوبين للشرطة ، مشيرة الى إن المعلومات الاولية تفيد بان سبب اختطافه هو خلافات مالية مع المحامي وقد صدر بحقه امر حبس بمبلغ 60 الف شيكل .

وناشدت الشرطة كافة المواطنين بحل خلافاتهم بالطرق القانونية وعدم استيفاء الحق بالذات لان القانون يحاسب على كل جريمة .

