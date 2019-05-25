19 عاما ووجه الجنوب يتنفس حرية

رام الله - وطن: تصادف اليوم السبت 25 ايار/مايو الذكرى السنوية التاسعة عشر لتحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي من الاحتلال الاسرائيلي والذي دام لأكثر من 19 عاما.

ومن المقرر ان يلقي الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عصر اليوم السبت كلمة بهذه المناسبة سيتطرق خلالها حسب ما ذكرته وسائل الاعلام اللبنانية الى التطورات السياسية في المنطقة، وتحديدا التهديدات الاسرائيلية للبنان وصفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية.

ويسترجع لبنان والعالم العربي كل عام في مثل هذا اليوم تحرير الجنوب اللبناني من جيش الاحتلال الذي بدأ في يوم الواحد والعشرين من أيار، بعد أن أعلنت قيادة القطاع الأوسط في الجيش اللبناني الجنوبي (جيش لحد) المرتبط بالاحتلال الإستسلام بفعل ضربات المقاومة المستمرة، و على أثر هذا الخبر زحف الجنوبيون الى الأراضي المحتلة، من البلدات الأولى التي تحررت هي بلدة القنطرة التي لم يدخلها أحد منذ العام 1978 ، وكان ذلك مدخلا لعودة الأهالي الى بلدات الطيبة وديرسريان وعلمان وعدشيت.

في اليوم الثاني امتد موج التحرير ليشمل بلدات جنوبية جديدة انضمت الى قافلة التحرير وهي بلدات حولا ومركبا وبليدا، بالإضافة الى بني حيان وطلوسة والعديسة وبيت ياحون، ولحقت بها كل من كونين ورشاف ورب ثلاثين.

في اليوم الثالث كانت بلدة بنت جبيل وعيناثا أول الغيث ولحقت بها يارون والقرى المجاورة لها،ومن أبرز الأحداث كان اقتحام الأهالي لمعتقل الخيام وتحرير كل المعتقلين،أما اليوم الرابع انتقلت قافلة التحرير لتشمل قرى وبلدات البقاع الغربي وحاصبيا.