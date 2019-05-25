مسؤول عسكري: بوسع إيران أن تغرق سفن أمريكا الحربية "بأسلحة سرية"

وطن: نقلت وكالة "ميزان" للأنباء اليوم "السبت" عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و“أسلحة سرية“.

وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوكالة ميزان: "أمريكا، قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين“.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن.

وقال بومبيو في بيان أن “هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية” حسب زعمه.

المصدر: رويترز