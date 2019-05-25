فيديو .. احتفالات لليهود في البحرين ...والمنامة تترقب انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله- وطن: تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مقاطع لفيديو مسجل تتضمن احتفالات لليهود في البحرين.

فيما أشار نشطاء ومن خلال تعليقاتهم على الفيديو المنشور للاحتفال، بأن هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها اليهود خلال احيائهم لاحتفالات بمنطقة يطلق عليها اسم "باب البحرين" وهي تقع وسط البحرين.

وفي عام 2016، أثارت فيديوهات مشابه جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها استضافة وفد يرتدي اللباس اليهودي التقليدي ويغني الأغاني "العبرية" والتي تدعو لإقامة دولة إسرائيلية وعاصمتها القدس. وهذا بحسب ما نشرت صحيفة "الوسط البحرينية" في وقت سابق.

يذكر أن العاصمة "المنامة" بدأت بتحضيرات انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي والمنوي عقده نهاية شهر حزيران المقبل، لاسيما وأن الأدارة الأمريكية تعتبره المرحلة الاولى من "صفقة القرن".

وسيخصص مؤتمر البحرين لتجنيد الدعم المالي لتنفيذ مشاريع واستثمارات اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة بملايين الدولارات، يرجح أن الدول العربية ستساهم بالحصة الأكبر منها.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينية رفضها مؤتمر البحرين، أكدت السعودية والإمارات وعُمان اضافة الى البحرين مشاركتهافي المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل.

وقد ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير مالية الاحتلال، موشيه كحلون، ينوي المشاركة في "ورشة العمل" الاقتصادية الشهر المقبل في البحرين.