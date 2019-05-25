جمعية عطاء فلسطين الخيرية توزع عدداً من السلال الغذائية على الأسر العفيفة في قطاع غزة بدعم من بنك فلسطين

رام الله - وطن: قامت جمعية عطاء فلسطين الخيرية وبدعم من بنك فلسطين بتوزيع مجموعة من السلال الغذائية والتي تتضمن مواد غذائية وتموينية على الأسر العفيفة في منطقتي الوسط والشمال بقطاع غزة. ويأتي هذا النشاط ضمن حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" للعام 17 على التوالي الذي تنفذه الجمعية بشكل سنوي ومنذ سبعة عشر عاماً.

وتهدف حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" الى تعزيز صمود الأسر المحتاجة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وفي إطار السعي لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل تلك الأسر التي تعيش ظروفاً مأساوية وأوضاعا إنسانية صعبة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك. حيث تم توزيع المساعدات والطرود الغذائية بمشاركة عدد من موظفي البنك وجمعية عطاء فلسطين.

ويعد بنك فلسطين أحد أكثر المؤسسات الشريكة من القطاع الخاص لجمعية عطاء فلسطين التي تعمل على تخصيص جزء من ميزانيتها في المسؤولية الاجتماعية للمساعي الإنسانية، حيث يخصص البنك ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لدعم جميع القطاعات التنموية في فلسطين.