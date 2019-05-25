إيران: التعزيزات الأميركية في الشرق الاوسط "تهديد للسلام الدولي"

وطن: اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن قرار الولايات المتحدة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط يشكل "تهديدا للسلام الدولي"، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وقال ظريف قبيل عودته من زيارة إلى باكستان إن "تعزيز التواجد الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".

من جانبه، هدد مستشار القيادة العسكرية الإيرانية في تصريحات لوكالة ميزان الإيرانية بأن طهران بوسعها أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".

وأضاف الجنرال مرتضى قربان "أمريكا قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة، يمكننا أن نلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".