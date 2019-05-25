وفاة الباحث والأكاديمي سميح حمودة بعد صراع مع المرض

وطن: توفي اليوم السبت، الباحث والأكاديمي في جامعة بيرزيت د.سميح حمودة، وذلك بعد صراع لقرابة عام كامل مع مرض السرطان.

يُشار إلى أن الدكتور حمودة هو مؤسس كتاب "الايمان والوعي والثورة" الذي وثق سيرة المجاهد الكبير عز الدين القسام.

وكان الدكتور حمود اعتقل في سجون الولايات المتحدة الامريكية ثم تم إبعاده، بتهمة دعم حركات ا"لمقاومة" الفلسطينية ضمن ما عُرف بقضية الأكاديمي الفلسطيني سامي العريان.

ويعتبر الدكتور حمودة مصدر إفادة للباحثين والصحفيين في تحليلاته السياسية ومداخلاته الفكرية عن العمل الوطني الفلسطيني وواقع الفصائل ومواثيقها، وفي تأريخه لشخصيات فلسطينية ومقدسية خاصة، إلى جانب تقديمه عمل موسوعي عن التاريخ الاجتماعي لمدينة رام الله منذ مائة عام.

وبدورها نعت جامعة بيرزيت ممثلة برئيسها وأعضاء مجلسها والعاملين فيها عائلة الفقيد الدكتور حمودة، وبمشاعر ملؤها الألم والمواساة لرحيل أحد كوادرها الأكفاء.