الاردنيون يحتفلون بالذكرى 73 للاستقلال

وطن : يحتفل الأردنيون اليوم بذكرى استقلال المملكة الأردنية الـ 73، حيث جرت مراسم الاحتفال في قصر الثقافة وسط حضور كبير للمسؤولين والمدنيين والعسكرين في المملكة.

فيما رعى الاحتفال الوطني الملك عبد الله الثاني وبحضور زوجته الملكة رانيا العبد الله ونجله الامير الحسين بن عبد الله الثاني.

وهنأ الملك عبد الله وعبر تغريردة على "تويتر" الشعب الأردني بحلول الذكرى الـ 73 لاستقلال المملكة، فيما دعا إلى ابقاء راية الأردن خفاقة على الدوام.

ويذكر أن الاردن قد نالت استقلالها في الخامس والعشرين من مايو/ ايار لعام 1946م، عندما وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة.

وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملك عليها، والذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.

غير أن النضال الوطني لنيل الاستقلال قد استمر على المستويين الرسمي والشعبي، وبقيت بريطانيا تماطل في تحقيق المطالب الوطنية إلى أن توجت هذه الجهود بإعلان استقلال الأردن.