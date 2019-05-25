ائتلاف أمان يكرر مطالبته بضرورة إلزام جميع الأطراف باعتماد البوابة الموحّدة للمساعدات الاجتماعية

رام الله- وطن: أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان على ضرورة التزام جميع المؤسسات الرسمية بقرار مجلس الوزراء رقم (136)، والذي يقضي باعتماد البوابة الموحّدة للمساعدات الإجتماعية كقناة يمرّ من خلالها كافة المساعدات الاجتماعية.

جاء ذلك في رسالة بعثها ائتلاف أمان لرئيس الوزراء محمد اشتيه، وذلك بعد متابعة أمان للنشاطات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، والتي شملت توزيع طرود غذائية ورعاية إفطارات رمضانية للفقراء والأيتام والمحتاجين، وذلك في عدد من محافظات الوطن.

وأكد أمان في رسالته أن توزيع الهبات والطرود لا تنطوي ضمن مسؤوليات ومهام الأجهزة الأمنية، ولا يجب ان تكون ضمن موازنتها.

وعبر ائتلاف أمان عن خشيته من أن تقوّض تلك الأنشطة كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لتوحيد قنوات المساعدات، والتي تهدف الى حل إشكالية ازدواجيّة المساعدات لبعض المستحقين بما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص.

وتأتي مطالبات إئتلاف أمان للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن أشار الائتلاف خلال السنتين الماضيتين إلى ظاهرة قيام بعض الأجهزة الامنية بمبادرات توزيع هبات وتبرعات بما يتنافى مع القانون والمسؤوليات والمهام التي تناط بتلك الأجهزة. وقد دعا أمان رئاسة الوزراء الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام جميع المؤسسات الرسمية وأجهزة الأمن بقرار مجلس الوزراء حول اعتماد البوابة الموحّدة للمساعدات الاجتماعية.