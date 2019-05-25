عريقات يدعو إلى عدم المشاركة في مؤتمر المنامة

وطن: حثّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، جميع الدول على عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وعلى إعادة النظر في مواقفها. كما قال"رفضنا جميعا اعمال ورشة المنامة".

واتهم عريقات الولايات المتحدة بممارسة لعبة تصدير الخوف في المنطقة. ووصف إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "ركن أساسي من الإيديولوجية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

ويأتي كلام عريقات في حين تستضيف البحرين مؤتمر المنامة للأمن الإقليمي، ويطرح المؤتمر فكرة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يبدو أن أبرز أهدافه إيران وتمهيد الطريق للتطبيع مع "إسرائيل".

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