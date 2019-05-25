كتب: علي الصالح*

قطيش والعربية وورشة البحرين صدف أم مؤامرة؟هل صدفة أن تطل علينا جريدة سعودية بقائمة «إرهابيين» يتصدرهم قادة كبار في فصيل فلسطيني، الأحياء منهم والشهداء؟

هل يمكن أن يكون صدفة أن يتذكر إياد علاوي السياسي العراقي، أو بالأحرى ربيب أجهزة المخابرات الدولية، أو حسب اعترافه ربيب12 جهاز مخابرات، هناك من يقول 15 جهازا، من بينها بالطبع وكالة «سي أي إيه» الامريكية، وإم أي 6 البريطانية، ولا استبعد الموساد الإسرائيلي، الفلسطينيين وينطق كفرا بالحديث عن صواريخ باليستية منصوبة في قطاع غزة وموجهة نحو دول خليجية، مثلها مثل صواريخ أخرى موجهة إلى هذه الدول في إيران وسوريا والبصرة (المحور الإيراني)؟



وهل صدفة أن تجفف جميع قنوات التمويل للسلطة الفلسطينية، إسرائيل تقرر استقطاع مستحقات أسر الشهداء، والأسرى والجرحى من أموال المقاصة الفلسطينية، الولايات المتحدة توقف مساعداتها للسلطة، والدول العربية باستثناء بلد واحد، لا تستجيب لدعوات الاستغاثة الفلسطينية لإخراجها من أزمتها المالية، وتوفير شبكة الأمان المالي، بناء على قرار القمم العربية، منذ قمة بيروت2002 وحتى قمة تونس في مارس الماضي؟



أليس الغرض من فرض الخناق الاقتصادي على السلطة والقيادة الفلسطينية، هو لدفعهما نحو النفق الوحيد أمامهما، كما يعتقدون وهو نفق الحل الاقتصادي، الذي يفترض أن توفره صفقة القرن التصفوية، على حساب الحل السياسي. وهل صدفة أن يتفتق ذهن نديم داوود قطيش «الإعلامي» اللبناني السعودي، ويتوصل إلى نتيجة مفادها أن الفلسطينيين في غزة هم المعتدون على إسرائيل، وأن العدوان الصهيوني الأخير على القطاع الذي أودى بحياة27 فلسطينيا عدا عن الجرحى والتدمير المنظم لقطاع غزة، كان ردا على صاروخ أطلقته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، متناسيا أن إسرائيل تفرض حصارا مطبقا على مليوني فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم اسمه قطاع غزة، منذ نحو13 عاما، وأن إسرائيل لا تزال دولة محتلة، وان نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية يعانون من احتلالها. ونود أن نذكره بأن الضفة والقطاع هما مكونا الدولة الفلسطينية. وعاصمتها القدس الشرقية. ويبدو أن قطيش لا يعرف أن هناك حربا ظالمة تشن على الشعب اليمني الأصيل، منذ أربع سنوات، وأن ثمن هذه الحرب العبثية التي يشنها أسياده في تحالف الدول المأجورة والمرتزقة، التي يقودها محمد بن سلمان، تكفي لإفطار مليار ونصف المليار من الصائمين المسلمين في العالمين العربي والاسلامي، وليس قطاع غزة فحسب، بل أن الأموال التي أهدرت خلال سنوات الحرب المستعرة الاربع كافية لحل مشاكل العالم العربي المالية والاقتصادية، ووضعها على طريق الازدهار الاقتصادي، وجعل العرب قوة يحسب لها ألف حساب.



ونود أن نذكر قطيش أيضا أن الشعب الفلسطيني لا يشكو من جوع وهو المجرب الصامد، وسيواصل نضاله بكل الوسائل المتاحة حتى تحقيق طموحاته وحقوقه الوطنية ممثلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وهل صدفة أن تدعو البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة، لعقد مؤتمر اقتصادي في عاصمتها المنامة، وعلى رأس قائمة المدعوين إليه إسرائيل، «لجهة انعاش الاقتصاد الفلسطيني وخدمة للقضية الفلسطينية»، كما زعم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة؟ يا شيخ خالد إذا كان الفلسطينيون بجميع تناقضاتهم وأطيافهم السياسية، يجمعون على رفض خطوتك غير المباركة، فلماذا تصر على انكم أقدمتم عليها من أجل خدمة الشعب الفلسطيني، في إطار جهودكم الداعمة للفلسطينيين؟ هذه الورشة ليست إلا ترجمة فعلية لمفهوم السلام الاقتصادي، الذي يروج له بنيامين نتنياهو منذ سنوات.. يعني تطبيق المبادرة العربية من الياء إلى الألف، وبعدها ترك الفلسطينيين يضربون رؤوسهم بالحائط.



وهل صدفة أن تكون دولة الامارات العظمى، أولى الدول العربية التي تعلن مشاركتها في الورشة، وايضا من أجل الصالح الفلسطيني، لتلحق بها السعودية. وحسب بيان نقلته وكالة الانباء السعودية «واس» يوم الأربعاء الماضي، فإن المشاركة السعودية هي «استمرار لمواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم». إنهم لا يضحكون إلا على أنفسهم، فالكل مدرك لحقيقة أن المؤامرة تنفذ تحت يافطة خدمة مصالح الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني وهو من الأكثر تعلما وثقافة بين الشعوب العربية، ستنطلي عليه مثل هذه المبررات.



وهل صدفة أن يتذكر مجلس الشورى الأعلى والنظام في السعودية، وفي توقيت لافت وتحت غطاء الإصلاحات، فلسطينيي48 بعد71 عاما من الاحتلال الصهيوني، باقتراح لفتح الأبواب أمامهم للعمل في أراضيها، في الوقت الذي يضيقون فيه على العمال الأجانب والعرب الآخرين. ورغم وجود نحو 11 مليون عامل مضطهد في السعودية، وكذلك رغم وجود بطالة تصل نسبتها إلى 12%.

والشيء بالشيء يذكر فإن هذا المقترح أثار حملة على ولي العهد السعودي في منتديات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، فقال على سبيل المثال المحاضر الجامعي الدكتور خالد أبو عصبة، إن النظام السعودي يفصل ويطرد تعسفيا عمالا من البلدان العربية (من سوريا ولبنان ومصر والسودان) بدون أي اعتبار إنساني أو أخلاقي أو حقوقي، رغم أنهم أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد عشرات السنين. ويضيف أبو عصبة على صفحته في الفيسبوك «في المقابل يأتي هذا النظام «الحنون» الآن ويفتح باب العمل والمواطنة لكل من يرغب من المواطنين العرب في البلاد. إحذروها فهذه دعوة للترحيل لسنا بحاجة لدولارات محمد بن سلمان، ولا لرائحة نفطه فنحن باقون في وطننا، رغم أنف الحاقدين، ويبقى البيت كما هو الملاذ الآمن».

وهل صدفة أن تجتمع كل هذه الصدف في غضون أسبوع فقط، وقبل أسابيع قليلة من الموعد المقترح لإعلان «صفقة القرن». وما يسمى ورشة البحرين الاقتصادية؟ وهل هناك وصف لكل ما تقدم غير أنه مؤامرة ثلاثية الأطراف سعودية إسرائيلية امريكية، تقودها «سعودية» محمد بن سلمان التي تعد العدة وتمهد الطريق أمام صفقة القرن بغرض التخلص من «الهَم اللي اسمه فلسطين» بالعمل على تصفيتها ووضع حد للإحساس بالعجز وبالذنب المتواصل.



وأخيرا فإن قطيش ليس أول من ابتكر المبررات للعدوان الإسرائيلي فقد سبقه عدد من السعوديون الجدد، ونقول لقطيش دع الفلسطينيين وشأنهم فهم لا يريدون تعاطفك الموجه والمصطنع. فلم نسمع عن تباكيك على الشعب الفلسطيني وتعاطفك معه من قبل. وإن كنت لا تعلم يا قطيش فإن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ليس وليد اليوم، ولم نسمع يوما منك صوتا مدافعا أو متعاطفا معه أو مدينا للعدوان عليه، أو مطالبا برفع الحصار عنه في غزة، والانسحاب من الضفة. وإذا كان هناك من يتاجر ليس فقط بالدم الفلسطيني، بل الأرض الفلسطينية فأنت وأسيادك يا قطيش تعرفون ذلك.



وأختتم بالقول نحن لا نتوقع من نديم قطيش بوق الإعلام اللبناني/ الأمريكي/ السعودي المرتزق أن يقول غير ما قاله، فتاريخ الإعلامي ملطخ، ويحكي عن نفسه وكما يقول المثل «اللي ما فيش فيه خير لاهله لن يكون فيه خير للآخرين، وماذا نتوقع من «إعلامي» ولد في أحضان قناة الحرة الأمريكية لينتقل إلى تلفزيون الإمارات، ثم إلى حضن قناة العربية الاخبارية السعودية، التي انشئت لغرض إعلامي واضح خلال العدوان الامريكي على العراق. ونصيحة لقطيش بألا يمد لنفسه حبل التطاول على الشعب الفلسطيني كثيرا، فقد يلتف حول عنقه، ونذكره بنشاز صوته وتخطيه لكل الخطوط الحمر، ونذكره أيضا بأن للصبر حدود معروفة، كما هي معروفة تلك القنوات التي تستضيفه لتكرار أقواله القديمة الجديدة.



*كاتب فلسطيني من أسرة "القدس العربي"