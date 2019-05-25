فيديو| النائب البحريني أحمد الأنصاري: عذرا ⁧فلسطين فقد باعوا قضيتكم لأجل التطبيع

وطن: قدم النائب البحريني احمد الانصاري اعتذاره للشعب الفلسطيني بعد استضافة المؤتمر العالمي لريادة الاعمال منتصف ابريل الماضي الذي يضم 107 دولة، سيدات اعمال من دولة الاحتلال.

ووجه كلامه للشعب الفلسطيني بالقول: "اللهم لا تؤخذونا على مافعل السفهاء منا، واقول لمن يقفون خلف التطبيع مع الاحتلال : رويدا رويدا، اننا كشعوب نرفض التطبيع مع الاحتلال مهما كانت الاسباب ولا نلتزم بأي اتفاقيات تبرم مع الاحتلال و من يمثله".

وتابع، "الى اخواننا في فلسطين المحتلة نقول عذرا، فحكومة الدول العربية قد باعت قضيتكم، واصبحتم حملا ثقيلا يجب التخلص منه، واوهمت نفسها هذه الحكومات بأن السبيل لاعادة القدس عبر اللقاءات والجلسات الخاصة والاتفاقيات التي كبلت نفسها بها".

وقال الانصاري: "من المخجل ان نستقبلهم كل يوم وفي كل مناسبة، ياليتنا نتعلم من ماليزيا وماهتير محمد، الذي وجه صفعة مؤلمة جدا للمطبعين العرب، برفضه دخول الاسرائيلي بلاده عندما رفض تأشيرات دخول للاعبين اسرائيلين كان من المفترض المشاركة في بطولة دولية في بلاده".