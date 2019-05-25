مقتل الشاب دانيال حلبي خلال شجار في دالية الكرمل

دالية الكرمل- وطن: توفي الشاب دانيال حلبي (18 عاما) من دالية الكرمل، مساء اليوم، متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء طعنه خلال شجار مع أخر اليوم في البلدة.

ووجه رئيس المجلس المحلي في دالية الكرمل رفيق حلبي ، رسالة استنكار عقب مقتل الشاب دانيال حلبي، قال فيها :" ان ما حدث في دالية الكرمل، له مؤشر خطير جدًا... لن نسمح لأي ان كان ان يعتدي على اي شخص ابن دالية الكرمل، سنتخذ كل الإجراءات لنبحث ظاهرة العنف ولنعالج الموضوع، ولن نسمح لأي احد في هذه الدنيا، ان يمس بالهدوء في دالية الكرمل.

وأضاف: نطلب من الجميع ان يتحلوا بالصبر وان يتحلوا بالأخلاق فنحن بلد شهم ونبيل لن ننجرف ولن ننزلق ، ولكن سنعالج هذه الأمور بيد من حديد.