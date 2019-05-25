فيديو وصور | آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد "تحصين" نتنياهو من المحاكمة

وطن: نظمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، مساء اليوم، تظاهرة حاشدة ضد سعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سن قانون الحصانة الذي يحميه من المحاكمة.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في التظاهرة، وسط تل أبيب، رفضاً لمحاولات حزب الليكود إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية نتنياهو من المحاكمة الجنائية خلال فترة ولايته. كما يمنح مشروع القانون عضو الكنيست حصانة تلقائية تحول دون محاكمته، ويقيد صلاحيات المحكمة العليا بشأن إلغاء قرارات الكنيست.

وتقوم أحزاب المعارضة من الوسط واليسار (أزرق وأبيض وحزب العمل وميرتس) بتنظيم هذه المظاهرة، واختاروا لها عدة شعارات مثل "أوقفوا قانون الحصانة"، كما تم نشر دعوات التظاهر على نطاق واسع على مختلف منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال حزب "أزرق أبيض" إنه سيخوض نضالا كبيرا ضد سن قانون الحصانة، والذي من شأنه أن يحمي بنيامين نتنياهو من المساءلة القانونية.