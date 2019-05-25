من سيحرز لقب كأس فلسطين غدا؟

وطن: قال المدير الفني لفريق هلال القدس الكابتن خضر عبيد، إن لقب كاس فلسطين سيكون منحصرا من الفائز من مباراة فريقه ومركز بلاطة مساء غد.

وأضاف عبيد، مع احترامي للأمعري والعيسوية فان اللقب لم يخرج من الهلال أو بلاطة، مشيرا الى أن إمكانيات الفريقين افضل حال من باقي الأندية.

ولم يخف طموحه الكبير لأن يدون اسمه في تاريخ الكرة الفلسطينية من خلال حصر الألقاب والوصول بها مع نهاية الموسم الى أربعة القاب.

واعرب عبيد عن استيائه لإجراء المباراة على ملعب أريحا البلدي بحكم ارضيته الصعبة، مشيرا إلى أنه لو تأهل العيسوية الى النهائي الى جانب الهلال فانه سيلتزم المدرجات ولن يكون في المستطيل الأخضر، بحكم أنه من العيسوية.