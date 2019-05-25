اشتية: لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "نحن في المجلس الوطني والمركزي سنعيد النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا".

وأضاف اشتية خلال كلمته في افطار أهالي الشهداء والأسرى، الذي أقامه اقليم شمال الخليل، مساء اليوم السبت، في حلحول شمال الخليل، "اسرائيل تشن علينا حربا حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الاقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض".

وتابع اشتية: "نحن اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافية والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".

ودعا رئيس الوزراء، الفلسطينيين في الشتات القدوم الى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيلات.