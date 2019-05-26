الدفاع المدني لوطن: تعاملنا مع الف حادث في 4 ايام وسنقدم شكاوى بحق المشتبه بهم باشعال الحرائق

رام الله - وطن: كشف مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الرائد نائل العزة، ان غرفة العمليات في الدفاع المدني تعاملت مع ما يقارب من الف حادث خلال الفترة الممتدة من صباح الاربعاء حتى مساء السبت، بواقع 300 حادث يوميا، مضيفًا أن بعض الحرائق استمر العمل فيها لـ8 ساعات متواصلة، وبتدخل اكثر من مركز دفاع مدني.

وأكد العزة خلال حديثه في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن 75% من الحرائق نشبت في الاعشاب والاشجار، والخسائر تراوحت مابين 3000-3500 شجرة مثمرة غالبيتها اشجار زيتون.

وكشف العزة عن ثلاثة اسباب مباشرة لاندلاع الحرائق، اولها ايصال مصدر حراري، وهذا ممكن أن يكون بالعمد وبفعل فاعل، او القاء زجاجة تعمل على تركيز الحرارة وثم اشتعال الاعشاب، مشيرا الى أن بعض انواع الحرائق تندلع بفعل نوع من البكتيريا تتواجد في العشب عند توفر الرطوبة ويؤدي لاشتعالها ذاتيا، واخيرا اسباب ميكانيكية كالتي تحدث في المصانع نتيجة الاحتكاك.

وأكد أن غالبية الحرائق خلال الفترة المذكورة سابقا نشبت نتيجة الاهمال، مشددا على أن اخماد الحرائق لا يعد انجازا، بل الانجاز بأن لايندلع اي حريق وان لانخسر روحا سواء طفل او حتى طائر.

واضاف ان "تعديل السلوك المجتمعي بحاجة لتوعية وقانون وعقوبة، وهذه الثلاث عناصر تتوفر في المجتمع لكن يبدو انه يذهب الى الجهة الاقل ضعفا في المعادلة وهو ان الدفاع المدني يستجيب لأغلب الحوادث".

وكشف عن نية الدفاع المدني تقديم مجموعة من الشكاوي بحق مجموعة من الاحداث (14-15 عام) المشتبه بهم باشعال الحرائق حتى يكون رادعا لهم في هذا المجال، ومن يثبت عليه انه قام بإشعال النيران بشكل متعمد فلن يتم التهاون معه.

كان لدينا قرار من مدير الدفاع المدني للحد من حرائق مشاطب المركبات وسيكون هناك اجراءات صارمة خاصة بالمشاطب التي تقع بين المساكن، بحسب العزة.

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