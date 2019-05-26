الاحتلال يعتقل 7مواطنين من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأصابت عددا آخر بحالات اختناق، عقب إطلاقها قنابل الغاز بغزارة أثناء مداهمة البلدة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مهند محمد عبد الحميد أبو ماريا (19 عاما)، وعلاء صادم عادل الصليبي (28 عاما)، وياسر جهاد علي أبو ديه (17 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.

وأضاف، ان قوات الاحتلال أطلقت وابلا من القنابل الصوتية والدخانية صوب المواطنين عقب دهم البلدة، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، كما الحقت أضرارا مادية في الممتلكات، وحطمت زجاج مركبة تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم خليل صبارنة، جراء تضررها بعدد من الأعيرة النارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي الزياح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .

يذكر ان الفتى كان قد أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مدينة القدس، وحولتهم الى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم.

وهم الشابين معتز ولؤي الرجبي من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة الاعتداء على مستوطن في الحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب عمر باسم الزغير أثناء مروره بشارع الواد في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.