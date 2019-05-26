"الأمير النائم" يحرك رأسه بعد 14 عاما من الغيبوبة

وطن: نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال، مقطع فيديو يظهر قيام الأمير الوليد بن خالد بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وبالعكس، في مقطع برز على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد إحياء آمال إفاقة "الأمير النائم" من غيبوبته التي امتدت لـ14 عاما.

وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".

ويذكر أن الأمير وليد بن خالد تعرض لحادث مروري العام 2005 ودخل في غيبوبة منذ حينها، وتعددت التشخيصات في وصف حالته وإعلان والده مطلع العام 2017 وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا آخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية "لوقف النزيف من الرأس"، وفقا لما أعلنه الأمير خالد حينها، إلا أنه لا زال في غيبوبة إلى اليوم.

والد الأمير وليد، الأمير خالد بن طلال تحدّث في السابق عن سر إصراره على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة رغم مرور أكثر من عقد من الزمان على الحادثة التي وقعت له، قائلاً: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه."

الأمير خالد بن طلال، يقبع في المستشفى التخصصي وفقا لتغريدات سابقة للأميرة ريما، عرضت فيها زيارات عدد من الأمراء والمسؤولين له، آخرهم كان الأمير أحمد بن عبدالعزيز.