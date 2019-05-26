توقيع لائحة الاتهام بحق قاتل الطفل محمود شقفة برفح

وطن: وقع النائب العام الأحد لائحة الاتهام بحق قاتل الطفل محمود شقفة الذي خطف أواخر شهر أبريل الماضي، وتم العثور على جثته لاحقًا في رفح.

وأمر النائب العام في نهاية الأسبوع المنصرم بإيداع لائحة الاتهام لدى محكمة بداية خان يونس بعد إنهاء نيابة رفح الجزئية كامل تحقيقاتها وتدقيق أوراق القضية أمام النيابة الكلية والمكتب الفني، وبعد أن اطمئن لإجراءات التحقيق الابتدائي وإلى أدلة الإثبات على ارتكاب الجاني للواقعة.

وقد أسندت النيابة العامة للجاني في لائحة الاتهام ثلاث تهم وهي القتل قصداً والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية، وستتابع النيابة العامة ملف القضية أمام المحكمة المختصة وصولاً إلى إصدار حكم عادل ورادع بحق الجاني يتحقق فيه الردع العام.