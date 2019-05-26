حماس ترحب بدعوة نصر الله لمواجهة صفقة القرن

وطن: رحبت حركة حماس عبر رئيس الدائرة الإعلامية في منطقة الخارج رافت مرة، بالدعوة التي وجهها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله التي دعا فيها الى “حوار لبناني – فلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض التوطين والتمسك بحق العودة.”

وقال مرة في بيان صحفي “جاءت دعوة السيد نصر الله في وقتها، الحوار اللبناني الفلسطيني هو افضل واقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ولمواجهة تداعياتها بخاصة محاولات فرض التوطين وانهاء حق العودة”.

ودعا الى “ان يشمل الحوار ايضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الامن والاستقرار”، مؤكدا “تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال وبعودتهم الى وطنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام