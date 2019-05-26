الحكومة لوطن: الرئيس لم يترك حجرا إلا وقلبه للبحث عن حل للأزمة المالية ..خبير اقتصادي: " الخيار الاستراتيجي يكمن في فتح مواجهة مع الاحتلال"

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم :" مؤتمر البحرين الاقتصادي يَعد بجزرة اقتصادية"

عبد الكريم : اعادة صياغة العلاقات سياسيا واقتصاديا مع الاحتلال هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة

وطن- ريم أبو لبن: تتصاعد وتيرة الأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية، و منذ أشهر عدة إثر قرار دولة الاحتلال القاضي بخصم جزء من أموال المقاصة بحجة انها تدفع لاسر الشهداء والاسرى، ورفض السلطة الفلسطينية استلام تلك الأموال "منقوصة"، فيما زاد الأزمة حدة ما سبقه من قرار أمريكي بقطع المساعدات عن السلطة وعن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " اونروا".

"الأشهر الثلاثة القادمة هي الأصعب، وما نحتاجه هو وحدة وطنية". هذا ما صرح به رئيس الوزراء د.محمد اشتية قبل عدة أسابيع معلنا استمرار الازمة المالية، وللخروج منها كانت قد أعلنت الحكومة اتباع اجراءات تقشفية وقد طالت الموظفين العمومين في الضفة الغربية في حين لم يصرف راتبا كامل لهم، ونسبة الصرف تتراوح ما بين (50- 70%).

وزارة المالية لم تعلن بعد عن موعد صرف الراتب للشهر الحالي، فيما لم تؤكد المعلومات نسبة الصرف، .. فهل سيحصل موظف الحكومة نهاية الشهر على ما نسبته 60% من راتبه وكما الشهر الماضي؟

"الرئيس لم يترك حجرا الا وقلبه"

"الرئيس عباس لم يترك حجرا الا وقلبه للبحث عن حل للأزمة السياسية والمالية، والأمر لا يتعلق فقط بأزمة مالية". هذا ما قاله لوطن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم.

وللخروج من الأزمة الراهنة، أوضح ملحم بأن الرئيس عباس يجري اتصالات مكثفة مع بعض "الاصدقاء" بغية الضغط على "إسرائيل" للافراج عن أموال المقاصة كاملة وغير منقوصة.

في ذات السياق، قال : "وهو أيضا يجري حديثا مع الأشقاء العرب لتوفير شبكة أمان سياسية ومالية لتمكين السلطة من اجتياز هذه المرحلة وعدم الخضوع للابتزاز الأمريكي الإسرائيلي و لتمرير مشاريع سياسية".

أضاف: " الاتصالات قد اثمرت مع دولة قطر وعمدت على تقديم الدعم المالي، ولا زالت الاتصالات مستمرة مع الدول الشقيقة والخليج العربي لتوفير شبكة أمان مالية وسياسية للسلطة الفلسطينية".

"خيار الاتصالات مع الدول العربية وبعد مرور 3 أشهر على الأزمة المالية أغلق، ولا خيارات جدية أمام الحكومة للخروج من الأزمة". هذا ما أوضحه الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في حديث لوطن.

فيما أشار بأن الجهد الدبلوماسي وحتى اللحظة "لم ينجح" لحشد الموارد المالية وتمريرها لخزينة السلطة الفلسطينية من أجل حل الأزمة الراهنة.

وعن الموقف العربي تجاه تقديم الدعم المالي للحكومة ، قال الخبير عبد الكريم :"الالتزام بشبكة الأمان المال العربية سيلقى ذات المصير الذي لقيه في وقت سابق ، حيث بعض الدول ستلتزم بالدعم بشكل فردي وليس بشكل منهجي ومؤسساتي، حيث التعويل على العرب لحل الازمة هو تعويل خاطئ، لاسيما وأن الدول العربية تلك تربطها مصالح وعلاقات سياسية بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "وعليه، فإن التعويل على الاوروبيين وبعد المانحين الدوليين هو الافضل من الاعتماد على دول عربية، فلا يمكن للدول تقديم الدعم للفلسطينيين بمعزل عن الموقف الأمريكي وحلفاء إسرائيل".

وفي حديثه أشار بأن تراجع الحكومة ماليا هو ليس بالأمر المفاجئ، لاسيما وأنه ومع مرور الوقت تصبح خيارات السلطة للخروج من الأزمة ضيقة وستنفذ مع الوقت في ظل تراجع الحركة الاقتصادية مما يتسبب بهذا في تراجع الايرادات الضريبية بشكل كبير، غير احداث تراجع في امكانية الاقتراض من البنوك، واستنفاذ المدخرات لديها بحسب ما أوضح عبد الكريم.

هل ستتمكن الحكومة من الخروج من الأزمة الراهنة؟

"من الصعب الاجابة على هذا السؤال بنعم أو لا، ولكن الأمر يعتمد على تطور السيناريوهات السياسية وما ينفذ على أرض الواقع، لاسيما وأن الازمة المالية التي تمر بها الحكومة هي أكبر من أن تكون (ازمة فنية)، أو بفعل سوء اختيار سياسات مالية، وانما هي أزمة سياسية بامتياز." هذا ما قاله عبد الكريم في اجابة عن سؤال مفاده، هل ستتمكن الحكومة من انتظام دفع رواتب الموظفين العموميين كاملة؟ وماذا عن الشهر القادم؟

أضاف: " لو لم تقم دولة الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة وأموال اسر الشهداء والاسرى، وبالمقابل اشتراط السلطة استلامها كامل دون نقصان، لما حدثت ازمة مالية منذ البداية، لاسيما وانه وفي السنوات الأخيرة فإن ايرادات السلطة الضريبية وغير الضريبية كانت تغطي ما نسبته (85%) من النفقات، وكان التوجه حينها نحو اتباع استدامة مالية ذاتية".

في ذات السياق، أوضح عبد الكريم بأن حل الأزمة المالية (فنيا) هو بالأمر الأصعب، فيما تأخرت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في حلها من قبل، وهذا ما ورثته للحكومة الـ 18 الحالية فيما افقدتها القدرة على حل الأزمة المالية الراهنة.

قال: "الحكومات الفلسطينية السابقة لم تكن تنظر للأزمة المالية بعين الجدية، وكان تظهر الواقع على أنه وردي، وتبيع الأوهام، كما أنها كانت تسوق لانجازاتها الوهمية".

فيما أشار في حديثه بأنه ان الأزمة المالية ستطول في حال بقي الوضع السياسي على ما هو عليه اليوم والمتمثل بعزل السلطة الفلسطينية والتضيق عليها اقتصاديا، بجانب رفع الغطاء عن الدعم العربي والاقليمي للسلطة، وبمشاركة بعض الدول العربية في "ورشة عمل" أو ما يعرف بمؤتمر البحرين الاقتصادي والمزمع انعقاده الشهر القادم في العاصمة المنامة.

في ذات السياق، قال "اذا حدث تطور سياسي مختلف وفشلت ورشة البحرين في حشد أطراف عربية للمشاركة والوقوف خلف صفقة القرن، فإن الأوراق حينها ستختلط، وقد يصعب على كلا من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فرض صفقة القرن، لاسيما وأن الفلسطينيين ابدو رفضا ومقاطعة للصفقة، حينها الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة"

"مؤتمر البحرين .. هدفه سياسي ام اقتصادي؟

"ورشة عمل البحرين هي مرحلة أولى تمهيدية لما تبقى من صفقة القرن". هذا ما أشار اليه الخبير الاقتصادي عبد الكريم، موضحا بأن ما تبقى هو مباركة، وترسيم قانوني سياسي بختم اقليمي على حد تعبيره.

وأضاف : "خطوات كثيرة من ملامح الصفقة قد بدأ تنفيذها على الأرض منذ زمن ومنها نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة، التوسع الاستيطاني، وضم الجولان للسيادة الإسرائيلية، وطرح مشروع ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، بجانب قطع المساعدات المقدمة لوكالة (اونروا)".

وتابع: "صفقة القرن بها وعود بجزرة اقتصادية وضمن ورشة المنامة القادمة، وأمريكا واسرائيل والحلفاء يجربون أيهما تجدي أكثر (العصا أم الجزرة) لان هدفهم الاخير التسوية، وهي بالتالي صفقة بمضمون سياسي ولا تعبر عن أزمة مالية او اقتصادية بحتة".

وعليه، فإن الولايات المتحدة الامريكية قد دعت لعقد مؤتمر اقتصادي في البحرين، كي تفر هروبا الى تطبيق الشق الأسهل الا وهو (الشق الاقتصادي) وهي بذلك تؤجل تنفيذ الصفقة سياسيا بحسب ما أشار عبد الكريم.

في ذات السياق، قال " امريكيا تريد أن تقدم (الجزرة) في البداية، وبذلك فهي تقدم الوعود لللمنطقة بتحقيق الازدهار والرفاعية والرجاء وهذا ما ستجيء به (ورشة البحرين)، وكأنه أراد بذلك أن يمنح الفلسطينيين أملا اقتصاديا كي يقبلو بمعطيات صفقة القرن".

" لا يوجد حل استراتيجي للأزمة"

قال الخبير الاقتصادي عبد الكريم : "كان من المفترض على الحكومة أن تتحرك بشكل أسرع للخروج من الأزمة المالية، وان تضع احتياطا مسبق، وحتى الان نحن نستمع لبعض الخطوات المجتزأة، ويتحدثون عن التقشف ولكنهم لم يعلنو عن خطة واضحة ومدروسة لذلك وتحديد موعد زمني لها".

أضاف : "لا يوجد حل استراتيجي وتكتيكي جدي للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وحتى ولو إسرائيل اعادت المقاصة وبشكل كامل، وأن لا نعيش وهما بأن الأزمة قد انتهت، وطالما إسرائيل تملك المفتاح للأزمة هي تستطيع أن تفتعلها متى تشاء".

فيما أشار الخبير عبد الكريم بأن دولة الاحتلال هي من تملك مفتاح حل الازمة المالية والتي تعصف بالحكومة الفلسطينية ، لاسيما وأن دولة الاحتلال تتحكم بما نسبته 70% من ايرادات السلطة.

قال : " دولة الاحتلال ستوظف ذاك المفتاح من أجل تعزيز الابتزاز السياسي، وعليه فإذا استمر الفلسطينيون في اتباع ذات العلاقة مع الجانب الإسرائيلي فإن الخيارات الاستراتيجية سوف نفقدها".

وللخروج من الأزمة، قال الخبير عبد الكريم لوطن : " الحكومة بحاجة إلى قرار فعلي يقضي باعادة صياغة العلاقات السياسية اولا ثم الاقتصادية ثانياً مع الجانب الإسرائيلي، مما يعمل هذا على فتح مواجهة مع الاحتلال بجانب ازعاج المجتمع الدولي والإسرائيلي، فيما ستشعر إسرائيل بمخاطر أمنية تهدد استقرارها، فيما يلجأ الفلسطينيون الى احداث انتفاضة جديدة".