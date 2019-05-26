مركز ابداع المعلم و عودة للأفلام تختتمان جولة عروض في مدارس منطقة ج في فلسطين ل تعزيز الثقافة السينمائية

وطن: اختتم مركز ابداع المعلم بالشراكة مع مؤسسة عودة للأفلام جولة عروض لأفلام سينمائية، حيث تم تنفيذ العروض في مدارس مستهدفة تتواجد في القدس ومناطق ج ضمن مشروع "المجتمعات المحلية تقود الدفاع عن حقوق الفتيات/ النساء من خلال الأعمال المرئية المسموعة" الذي يهدف الى تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي بالمناطق المهمشة من خلال استخدام المرئي والمسموع والاعلام، والذي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمساهمة من مؤسسة Regione Emilia-Romagna .

وقد اشتملت العروض على تقديم أفلام روائية لمخرجات فلسطينيات تضمنت "لما شفتك" لآن ماري جاسر، و"عمواس" لديمة أبو غوش، و"أمريكا" لشيرين دعيبس و"3000 ليلة" لمي المصري، حيث شهد تلك العروض طلبة الصف التاسع حتى الحادي عشر من 11 مدرسة مستهدفة بالمشروع وتضمنت : مدرسة فروش بيت دجن المختلطة، ومدرسة عين شبلي المختلطة، مدرسة بنات بردلة، ومدرسة بردلة المختلطة، مدرسة الفتاة الاجئة بالقدس، ومدرسة الروضة الحديثة في الزعيم، ومدرسة الزواهرة المختلطة ومدرسة مراح معلا في المعصرة، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب للذكور بشمال الخليل ومدرستي الأخوة للبنات وطارق بن زياد للبنين بالبلدة القديمة في الخليل. تلت تلك العروض نقاش مع الطلبة والمعلمين حول مواضيع الأفلام وقضايا النوع الاجتماعي التي برزت بتلك الأفلام.

وتعد هذه العروض المنفذه ضمن أنشطة المشروع هي بداية لتأسيس أندية سينما في تلك المدارس وقد أوضحت منسقة المشروع أمل البرغوثي من مركز ابداع المعلم أن هذه الأندية "ستعمل على توظيف المفاهيم والقيم في السينما واثراء المحتوى التعليمي واحياء للسينما في المناطق البعيدة عن المركز" كما بينت المخرجة الفلسطيني مي عودة الشريك المنفذ للمشروع "أهمية تعريف المجتمعات المحلية بالأعمال السينمائية للمخرجات الفلسطينيات اللواتي يمارسن هذه المهنة ويحترفنها وأن صناعة الأفلام محليا وإقليميا أصبح للنساء بصمات واضحة فيها. وهدف البرنامج بشكل عام إلى تعزيز الوعي السينمائي لدى فئة مهمة من الشعب، وتزويدهم بالطرق والأساليب لسرد روايتهم الخاصة والتعبير عن ذاتهم ومشاكلهم المحيطة بهم.

وفي الوقت القريب سيتم عقد جولة عروض ل 9 مدارس مستهدفة في قطاع غزة ضمن هذا المشروع.