مصادر لوطن : ابتزاز جديد للسلطه والرئيس يرفضه والشهور القادمة هي الأصعب

رام الله - وطن: قال مصدر مسؤول لوطن ان حكومة الاحتلال تمارس ابتزازا جديدا بحق السلطة الفلسطينية .

واوضح المصدر ان الابتزاز الجديد مفاده ان حكومة الاحتلال هددت بمضاعفة الاموال التي ستخصمها من المقاصة، في حال استمرت السلطة الفلسطينية برفض استلام اموال المقاصة منقوصة.

وبدأت حكومة الاحتلال منذ بداية اذار/مارس بخصم نحو نصف مليار شيكل سنويا، بواقع 42 مليون شيكل شهريا، وهو الامر الذي رفضته السلطة الفلسطينية، وامتنعت بموجبه عن استلام اموال المقاصة ما يعني ان الاحتلال سيقتطع 84 مليون شيكل شهريا، ما قيمته مليار شيكل سنويا من اموال المقاصة

واكد المصدر ان موقف الرئيس عباس ازاء ابتزاز الاحتلال الجديد لم يتغير وهو ما زال يتمسك برفض استلام اموال المقاصة منقوصة.

وقال المصدر ان الازمة المالية ستستمر بسبب اموال المقاصة مؤكدا ان الأشهر القادمه ستكون الاصعب اقتصاديا.