"كهرباء القدس" ترد على مقال نشر في وطن

رام الله- وطن: عملا بحرية الرأي والتعبير ننشر بيانا وصلنا من شركة كهرباء القدس ردا على مقال نشر في وكالتنا قبل يومين.

وقالت شركة كهرباء محافظة القدس التي دخلت في(103) المائة والثلاثة سنين من عمرها، في بيانها الذي وصل وطن، ان هناك مجموعة انظمة وتشريعات قانونية دقيقة ومتطورة ومتوازنة تحفظ حقوق المواطنين الذين يتلقون خدمة التيار الكهربائي ذات الجودة العالية وهذه القوانين والانظمة والتعليمات، شرعتها واقرتها مصادر التشريع في السلطة الفلسطينية وصادقت عليها كل مؤسسات الجودة المتطورة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، حتى نافس الاداء الفذ لادارة شركة كهرباء محافظة القدس العديد من الشركات مقدمة ذات الخدمة في الدول المجاورة وحتى الدول الاجنبية. وهذا كله رغم المعيقات المفتعلة التي يضعها الاحتلال امام اي نجاح على المستوى الوطني الفلسطيني.

وقالت الشركة في ردها على مقال نشر في وطن بعنوان (خلل في إدارة شركة كهرباء القدس أم نهجٌ في إدارة البلد) ووصل وطن: "بخصوص موضوع المقال ومضمونه وشخوصه(كاتبه) فهو مشترك لدى شركة كهرباء محافظة القدس ورغم احترامنا الكبير له شخصياً ولدوره الوظيفي في مؤسسة تجهد للحفاظ على حقوق الانسان عموماً والفلسطيني خصوصاً، الا انه شخصياً خالف القوانين والتعليمات الصادرة عن سلطة الطاقة الفلسطينية وتكرر امتناعه عن تسديد ما ترصد بذمته كثمن للتيار الكهربائي لعدة مرات وخلال فترات متفاوتة هذه القوانين والتعليمات المصادق عليها من الجهات الرسمة المختصة والتي شرعت للشركة القيام بقطع التيار الكهربائي في حال الامتناع عن تسديد ثمن التيار خلال مدة 60 يوم وهو الامر الذي حدث مع كاتب المقال المردود عليه".

وتأسف الشركة شديد الاسف على قيام الكاتب المحترم باستغلال الموقف والمنبر الاعلامي لفتح باب التهجم والتجريح غير اللائق سواء بحق الشركة وادارتها او السلطة، راجين من الاخ الكاتب الحفاظ على توجهاته البناءة اتجاه اي مسألة تمس المواطن ومؤسساته على طريق تحرير وبناء الوطن المنشود.