تركيا تمد المعارضة المسلحة شمال سوريا بالأسلحة بعد "ضوء أخضر" غربي

وطن: قال مسؤولون بالمعارضة السورية ومصادر من المسلحين إن تركيا أمدت مجموعة من مقاتلي المعارضة بأسلحة جديدة لمساعدتهم في صد هجوم كبير للجيش السوري المدعومة من روسيا.

وقالت شخصيتان كبيرتان بالمعارضة لـ"رويترز" إن أنقرة زادت الإمدادات العسكرية للمسلحين خلال الأيام القليلة الماضية بعد إخفاقها في إقناع روسيا في اجتماعات مجموعة عمل مشتركة جرت في الآونة الأخيرة بضرورة إنهاء التصعيد لتفادي تدفق كبير للاجئين إلى تركيا.

وصرّح قائد كبير لمسلحي المعارضة لرويترز إن تركيا تشير في قيامها بذلك إلى اعتزامها الحفاظ على نفوذها في شمال غرب سوريا حيث عززت وجودها العسكري في 12 موقعا أقامتها وفقا لاتفاق عدم التصعيد الذي ابرمته مع روسيا.

وقال مسلح من المعارضة وشاهد إن قافلة عسكرية تركية وصلت ليلا إلى قاعدة في شمال حماة قرب منطقة جبل الزاوية الخاضعة للمعارضة التي تقصفها طائرات روسية وسورية منذ أسابيع.

وذكرت شخصية كبيرة بالمعارضة أن تسليم عشرات من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق صواريخ جراد وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ تاو ساهمت في انتزاع أراض سيطر عليها الجيش السوري واسترداد بلدة كفر نبودة الاستراتيجية.

كانت صواريخ تاو أقوى سلاح في ترسانة الجماعات المسلحة التي تقاتل تقاتل الجيش السوري. وقدمها لهم خصوم الأسد الغربيون والعرب حتى تم تعليق برنامج دعم عسكري بقيادة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) لمساعدة مقاتلي المعارضة المعتدلين في عام 2017.

وبحسب رويترز فقد قال مصدر مخابراتي غربي إن واشنطن أعطت ”الضوء الأخضر“ لمقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا لاستخدام صواريخ تاو التي كانت مخزنة في الحملة الأخيرة.