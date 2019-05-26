ليبرمان يهاجم نتنياهو ويتهمه بخرق اتفاق يتعلق بحماس

وطن: هاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، حزبَ "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو ، متهما إياه بخرقِ اتفاقٍ بينهما ينص على القضاءِ على حركة حماس وإخلاء الخان الأحمر.

وأكد ليبرمان عبر (فيسبوك) أنَّ هاتينِ المسألتينِ بالإضافة إلى قانون التجنيد تحمِلُه على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.

وطالب، أعضاءَ "الليكود" بأن يكفُّوا عَمَّا وصفه بترويج الأكاذيب "وكأنَّ حزبَ إسرائيل بيتنا يبحث عن ذرائعَ للتملُّص من الانضمام الى الحكومة".

وتبادل ليبرمان ونتنياهو، خلال الأيام الماضية، اتهامات حول عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب إصرار ليبرمان عن تمرير قانون التجنيد بالصيغة التي مرّر فيها بالقراءة الأولى قبل حلّ الكنيست في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وهدّد ليبرمان بالتوجّه إلى انتخابات مبكّرة إن لم يتم التوافق على ذلك قبل يوم الأربعاء، وأعلن أنه لن يوصي للرئيس الإسرائيلي بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة غير نتنياهو.

وألمح ليبرمان إلى أنه تلقى عروضًا من أطراف أخرى داخل الليكود لدعمها لتشكيل الحكومة.