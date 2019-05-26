فيديو | ضبط 150 شتلة من القنب الهندي المخدر خلف الجدار شمال قلقيلية

قلقيلية- وطن: قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن مكافحة المخدرات بشرطة قلقيلية وطولكرم، ضبطت مشتلا للمخدرات خلف الجدار في بلدة جيوس شمال قلقيلية.

وأضاف ارزيقات أن المشتل يضم 150 شتلة من القنب الهندي المهجن "الهايدرو" تراوحت اطوالها ما بين 180 سم الى 220سم.

وأوضح أن المشتل تم تجهيزه بالأدوات اللازمة وزراعته في منطقة تقع خلف جدار الفصل القريب من بلدة جيوس شمال قلقيلية.

وأكد أن القوة تمكنت من القبض على شخص يشتبه بقيامه بزراعتها ورعاية المشتل وتم توقيفه لحين استكمال الإجراءات وإحالته للنيابة العامة.