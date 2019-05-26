أهالي رام الله يشيّعون الراحل سميح حمودة

وطن: شيّع المئات من أبناء شعبنا يوم الأحد جثمان الراحل الدكتور سميح حمودة (59 عامًا) إلى مثواه الأخير، والذي وافته المنيّة مساء السبت بعد صراع مع مرض السرطان استمر عدّة أشهر.

ونعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الراحل حمودة، مشيدًا بما تركه من بصمات فكرية وإسهامات كبيرة في تعزيز حالة الوعي بالمقاومة ودورها.

وأشار النخالة في نعيه إلى أن الدكتور حمودة "لم ينقطع عن أداء دوره ورسالته كمثقف وأكاديمي، ولم ينشغل بالبحث عن متاع الدنيا بل ظل أمينًا محافظًا على نقائه وطهارة قلمه وبقي باحثا في الفكر والثقافة والأدب من أجل رسالته وقضيته الأسمى فلسطين".

جدير بالذكر، أن الراحل الدكتور سميح حمودة من مواليد بيت لحم سنة 1960، وخريج جامعة بيرزيت وجامعة جنوب فلوريدا في العلوم السياسية وعلم الإنسان، وعمل في جمعية الدراسات العربية بالقدس (1985-1992)، ومركز دراسات الإسلام والعالم في تامبا/فلوريدا (1993-1995)، وحاضر حتى وفاته في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ويعد من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.