مشروبات الطاقة تدفع بريطانية لاستعمال جهاز لتنظيم ضربات القلب

وطن: كادت سامنثا شارب (33 عاما) أن تفقد حياتها بسبب إدمانها على مشروبات الطاقة. تضطر شارب حاليا للعيش مع جهاز تنظيم ضربات القلب. إذ اعتادت هذه الشابة البريطانية على شرب ما يصل إلى ست علب من مشروبات الطاقة يوميا.

بدأت الأعراض بالظهور عليها من خلال فقدانها الوعي في المنزل، بالإضافة لشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على النوم. ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن شارب قولها في لقاء مع صحيفة "ليستر ماركوري" البريطانية "لدي ثلاثة أطفال، كما أعمل في المساء. هذا الأمر دفعني إلى استهلاك مشروبات الطاقة".

وكانت شارب تعمل في التنظيف قبل عملها الحالي في إحدى الحانات. وتصف أثار مشروبات الطاقة عليها "جعلت المشروبات قلبي ينبض بشكل أسرع كما تسببت لي بالصداع. وكنت أشعر بالغضب وبحاجتي لشرب علبة أخرى لأبقى قادرة على الاستمرار".

نسبة عالية من السكر والكافيين

يشير المكتب الفدرالي لتقييم المخاطر في ألمانيا إلى أن كوبا واحدا من القهوة يحتوي على 90 ملغ من الكافيين. أما علبة من مشروبات الطاقة فتحتوي على 80 ملغ من الكافيين.

ورغم تقارب النسب فإن مشروبات الطاقة تشكل خطرا أكبر بكثير من المشروبات الساخنة، لأن الأخيرة تستهلك ببطء. أما مشروبات الطاقة فتشرب عادة بسرعة، مما يرفع من خطر الجرعة الزائدة. أما الحد الأقصى الموصى به للبالغين هو 200 ملغ من الكافيين يوميا.

وفي حالة وجود مستويات عالية من الكافيين، يمكن أن تحدث تأثيرات غير مرغوب فيها مثل زيادة الإثارة ونبض القلب والسرعة وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

المصدر : دويتشه فيلله