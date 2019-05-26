نتنياهو: أقوم بمحاولة أخيرة لمنع انتخابات جديدة

وطن: قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيقوم بمحاولة أخيرة لمنع الذهاب نحو انتخابات جديدة للكنيست.

وجاء على لسان نتنياهو في كلمة متلفزة قوله إنه سيقوم مساء اليوم والليلة بسلسلة لقاءات شخصية مع قادة كتل اليمين، في محاولة للتوصل إلى حل وسط يمنع الذهاب إلى انتخابات جديدة.

في حين عقب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"– أفيغدور ليبرمان– على كلمة نتنياهو قائلاً إنه لن يجتمع مع نتنياهو الليلة، لأن مواقفه وشروطه معروفة، وفي حال وافقوا عليها فسيكون هنالك مجال للحديث، على حد تعبيره.

وتمر مساعي تشكيل حكومة جديدة بعقبات كبيرة، على الرغم من اقتراب انتهاء المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، ويشترط ليبرمان لدخوله الحكومة إقرار قانون تجنيد اليهود المتدينين وعدم إبرام تفاهمات في قطاع غزة.