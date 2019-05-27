ترامب يلتقي مع إمبراطور اليابان الجديد

وطن: أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول زعيم أجنبي استقبله إمبراطور اليابان ناروهيتو، في قصره في طوكيو، وقامت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، ببث وقائع اللقاء على الهواء مباشرة.

وتم فرش سجادة حمراء أمام القصر، واصطفت ثلة من حرس الشرف، لتحية الرئيس الأمريكي، وعزفت الفرقة الموسيقية، النشيد الوطني للدولتين.

وقامت مجموعة من التلاميذ اليابانيين، بالتلويح بالأعلام الأمريكية واليابانية على أنغام الموسيقى التي عزفتها الفرقة الموسيقية.

بعد ذلك رحب إمبراطور اليابان والإمبراطورة ماساكو، مع الرئيس الأمريكي وعقيلته ميلانا، برجال الدولة في اليابان، ثم توجهوا إلى القصر.

وفي المساء ستقام مأدبة عشاء، في القصر الإمبراطوري على شرف الوفد الأمريكي الرفيع المستوى.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو العرش، في يوم 1 مايو الجاري. وناروهيتو، هو أول إمبراطور ياباني، تلقى تعليمه في خارج البلاد. درس في جامعة أوكسفورد البريطانية، ودرست زوجته ماساكو في جامعة هارفارد.