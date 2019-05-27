باسل غطاس يعانق الحرية

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم، الإثنين، عن الأسير والنائب السابق في الكنيست باسل غطاس.

وخرج غطاس من سجن مجدو، وسيتم استقباله عند المدخل الشرقي لقريته الرامة، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال قد حكمت على غطاس يوم 2017/4/9 بالسجن الفعلي لمدة عامين، وذلك بعد إدانته بنقل هواتف خلوية للأسرى في سجون الاحتلال، في نهاية العام 2016، عندما كان نائبا في الكنيست عن القائمة "المشتركة".

وتعرض غطاس لملاحقة سياسية وقضائية، ليتنازل عن حصانته، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته، وليستقيل من الكنيست لاحقا.