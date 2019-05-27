خالد بطراوي يكتب لوطن: إني خيرتكم ... فاختاروا

لا أريد في هلوستي هذه أن أعيد عقارب الساعة قرونا الى الوراء، ولا أريد أن أعود مجدد الى الجدل البيزنطي المتعلق بأيها أسبق " البيضة أم الدجاجة" ولا أريد أن أوجع رأسي بمعادلات الأرقام والعلاقات بينها وربطها بنهاية العالم في العام القادم أو الأعوام التي إستبقت أو ما بعد العام القادم، ولا أريد أن أناقش فيما ذهب اليه البابا فرنسواز بالقول أن سيدنا آدم وحواء مجرد " أساطير". ولا أريد أن أعود لنقاشات عبثية تتعلق بالفكر القومي مقابل الفكر الماركسي اللينيني أو الفكر الديني.

كل ذلك لا يعنيني الان ... في هلوستي هذه ... أنا معني بما يمكن أن نتفق عليه، وأقصد تحديدا تلك المقولة الماركسية اللينينة التي تقول أن " السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد" وأنا أضيف إليها من عندي بالقول " والحرب هي تعبير مكثف عن السياسة".

إذا إتفقنا على إسناد كل ما يحصل من صراعات وويلات في العالم برمته الى عجلة الاقتصاد والمصالح الاقتصادية، فإننا ضمنا نتفق على مسألة الصراع الطبقي بالفرز الطبقي بين طبقة رأس المال وطبقتي العمال والفلاحين.

وبالتناوب – كما يقول رجال ونساء القانون – فإن إتفقنا على تحديد الطبقات الرئيسية، فسوف نتفق على أن طبقة الرأسماليين تفرعنت وتفرعت ولم تقتصر عل البرجوازية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بل أصبح لها مسميات جديدة وفقا لدورها في عجلة الانتاج من المونوبوليا والكمبرادور والكارتيلات وغيرها من المسميات الى البرجوازية الرثة وشريحة الـ (NGO’s). وفي المقابل سنتفق أن طبقة العمال أيضا تشتمل على ذوي الياقات البيضاء.

وهنا يتبادر السؤال ..... هل الصراعات التي تدور في العالم هي صراعات دينية او عرقية أو قومية؟ أم أنها صراع مصالح اقتصادية وموازين قوى ويجري توظيف الدين والعرق والقومية لتخدم المصالح الاقتصادية؟

ما الذي حدث ويحدث في عالمنا العربي والاسلامي الان؟

لسيطرة الامبريالية تاريخيا على المنطقة كان يلزمها "خيول" تمثلت في الانظمة العربية التي تشكلت بعد الانعتقاق والاستقلال من الاستعمار التقليدي المباشر المتمثل في إحتلال الأرض، فكان لا بد من مرحلة " الاستقلال" هذه – بغض النظر عن مدتها – أن يقودها قادة وحكام يخدمون مصالح الاستعمار الجديد وكان لا بد لاسناد الحكام للوقوف في وجه الجماهير التواقة للاستقلال الحقيقي والالة الاجتماعية الى توظيف الدين بالتشديد على "إطاعة أولى الأمر" و " البطانة الصالحة" والتشديد في أحكام الديانات التي يفترض أنها سمحة ونشر الفكر المتزمت بدلا من الوسطية. وكان يلزم لذلك كله توظيف الاعلام، ولا عجب مع تطور الاعلام العصري أن نجد هذا الكم الهائل من الفضائيات الدينية والمواقع الالكترونية الدينية.

على إمتداد أعوام وأعوام "هلكونا" بالخطاب الديني الخانع المستسلم المصفق "للظل العالي" الذي يركز على الطقوس ولا يركز على داخل النفس البشرية والذي "يقبض عليك" لتنحدر الى مسائل تزيد من تغيبك لعقلك كأن تكثر الفتاوى حتى وصلت الى الشطاف أجلكم الله. وإنتشرت الجماعات التكفيرية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الآجسام التي كانت ستحاسبك إذا ما كنت قد أخطأت بدخولك الى الوحدة الصحية بالقدم الأخرى أو سهوت وصليت ركعة إضافية.

كانت تلك مرحلة للسيطرة على البلاد والشعوب والأدمغة.

الأن أصبح هناك حاجة لمرحلة جديدة يجري بها إستبدال النماذج التي صبغتنا و " ضبعتنا" منذ تقريبا أربعينات القرن المنصرم الى الان، فنجد أقطاب من "الصحوة" وقد " أفاقوا" ليعتذروا بوضوح أمام الفضائيات على نحو "منفر" وتجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت لا تتشدد مع المفطر بل وربما تسرع يوما و " تولع له سيجارة" أثناء الصيام وتنتظر وبيدها "المتكة" كي " يكت سيجارته" .. الله أكبر.

كان لا بد لي من التحاور مع بعض الأصدقاء والصديقات بخصوص الفكرة التي أريد الوصول اليها ومنها حوارية مع إبن صفي ورفيقي الشيخ الجليل والمناضل وليد الهودلي الذي قال لي " ما ذكرته من توظيف للدين بشكل سلبي للغاية وانكشاف ذلك اخيرا صحيح لا غبار عليه ولكنه يمثل الدين الرسمي والسعودية النموذج الاسوأ لهذا، هناك تيار ثاني لم تتطرق اليه وهو التيار الوسطي الذي قاده فكر المعهد العالمي للفكر الاسلامي منذ ثمانينات القرن الماضي وبلغت كتبه المنشورة ما يزيد عن اربعمائة كتاب في تطوير الفكر ... وقد كانت تجسيدا لتيار فكري وسطي اصلاحي متنور ومغاير للتيار الوهابي السعودي السلفي المتخلف .. لا بد من التطرق اليه وقد حمى كما هائلا من الشباب من الوقوع في براثن السلفية المتجمدة .. وهناك ايضا تيار ثوري اسلامي لم يرق له الدين الرسمي وحرف الدين عن دوره الجهادي خاصة المواجه للاحتلال والقوى والانظمة التي تدور في الفلك الامريكي الاسرائيلي وكان هذا بداية متاثرا بالثورة الايرانية عموما وقد شكل نقيضا للتيار السلفي السعودي .. وقد نشأ تلاقح فكري نتج من لقاء الظواهري بابن لادن : جهادي مع سلفي ادى الى التحول ضد العدو الامريكي في المنطقة ... طبعا تشعبت عن ذلك تيارات ابتعدت عن الاصل وصار هناك اختراقات امنية بتشكيلات ثورية دينية وهمية مثل ما حصل في الجزائر .. وما بعد ما سمي الربيع العربي اغرقت السعودية والامارات بتشكيلات تشوه فكرة ثورية الاسلام على اصولها الصحيحة للمحافظة على سلفيتها المتعفنة والتي توظف الدين بشكل فج وصريح لخدمة دول لا تعرف الا الطواف في الفلك الامريكي ... الدين ظلم كثيرا من ال سعود خاصة الثوري منه ، انظر مثلا في حرب 2006 كان حزب الله في حرب كسر عظم مع الاحتلال الاسرائيلي وكان التيار السلفي يصدر فتاوى بتكفير الشيعة ؟! لقد مثل حزب الله وكل اجتهادات الاسلام السياسي التي تبنت مركزية القضية الفلسطينية والاستفادة من الروح الدينية في الصراع مع المحتل ومن يقف معه شيئا مختلفا عن الفكر الوهابي ان جاز تسميته فكرا .. خلاصة القول : الفكر ذو المرجعية الدينية في العالم العربي هو جهد بشري يصيب ويخطىء ، يكون ثوريا جهاديا احيانا او اصلاحيا ايجابيا اجتماعيا وقد يستخدم وقد يخترق وقد يشوهه اصحابه احيانا اخرى : باختصار المشهد واسع ومتنوع وتفاصيله كثيرة ومن الصعب حصره بتيار محدد ، حركة النهضة الغنوشي في تونس اصلاحية معتدلة عقلانية واعية سياسيا عميقة الجذور وعصرية متنورة الى حد كبير ، وهذا الوصف بعيد كل البعد عن الفهم الديني الوهابي السلفي ( هذا على صعيد المثال ) الوعي الديني والسياسي لحزب الله والمعادلة لديه بين الدين والواقع السياسي مختلفة كليا عن معادلة الفهم بين الدين والسياسة لدى كثير من التيارات الاسلامية .. وليد الشرفا في كتابه الجزيرة والاخوان وقع في مطب كبير : عاب على الاسلام السياسي بان لديه ثنائية حادة : الابيض والاسود في النظر الى الواقع : كافر او مسلم .. بينما هو في نهاية كتابه وقع في هذه الثنائية الحادة اذا قسم الامر على فريقين : الجزيرة والاخوان او بشار الاسد وحزب الله .. الامر اوسع من هذا وهناك تفاصيل كثيرة والمشهد فسيفسائي يحتاج الى الكثير من البحث والفرز ".

اما زميلتي المهندسة دعد الصيرفي فقد قالت لي " ما يفاقم ويعزز كثافة تعبير السياسة عن الاقتصاد والحرب عن السياسة ويسرع تأثير هذا الارتباط هو جنوحنا الى أن نكون مجتمعا استهلاكيا غير منتج بالمجمل وتطغى لدينا الاعمال الخدماتية المدنية وبالتالي نبقى بحاجة لغيرنا المنتج الذي يواصل تحكمه بكل شي من أسعار وكميات ونوعيات.. ولو حاولت أي دولة مستهلكة في يوم من الايام ان تتحول وتتطور لتصبح منتجة فان الدول المنتجة الاخرى المتربعة على القمة سوف تشعر بتهديد مصالحها الاقتصادية لذلك تنشىء بعيدا عنها الحروب لتدمير قدرات تلك الدولة الي تسعى للتحرر".

وفي حوارية مع أستاذي ورفيقي محمد سعيد مضية أفادني " السياسة تعبير عن الأقصاد صحيح كتحليل نهائي ولكن ما برز على السطح ويعتبر الخطوة الأولى لتفكيك المأزق هو ان الثقافة باتت العامل المقرر في النضال ، وأبرز عناصر الثقافة هو التعليم.. أرجوك مراجعة مقال لي تردد على الشريط الرئيس اكثر من خمس مرات يعالج الموضوع. وتكملة للمقال وتوضيح معالمه كتبت مقالى تالية عن دور التربية الحيوي والحاسم في تعديل ميزان القوى ضد تحالف الامبريالية - إسرائيل الرجعية العربية. الليبرالية الجديدة التهمت مصالح أغلبية الشعب وتركته يعيش في خوف من البطالة وضعف الخدمات . عقلية الليبرالية الجديدة هي عقلية الكازينو ، وبالفعل باتت الرأسمالية ملعب قمار كل خاسر فيه يطرد من الحلبة ويحرم من التعاطف والتضامن. وبذا فثقافة الليبرالية الجديدة هي ثقافة القسوة والكراهية وهي ثقافة العنف، والتصدي لها يتم كما قال محمود درويش بثقافة الهدوء وإيقاع التضامن والتكافل الاجتماع".

وقالت الاستاذة أسمى سلامه " أعتقد أن الإمبريالية أوجدت ايديلوجيات دينية وقومية في المنطقة وسيرتها وفق خطة مرسومة مسبقا .. لتكون ( خيولها )، ولعل من أنشط هذه الخيول وأوفاها كانت الوهابية ، التي استطاعت ان تكون المرجعية الاولى للمسلمين والعرب في مجال الفتوى والدين بعد ان رسمت صورة التشدد والالتزام الديني في الاذهان، وما كان ذلك الا طريق لضمان الدعم الكبير لحركة المجاهدين الافغان وانخراط الشباب فيها ، والتي تحولت لاحقا للقاعدة ، كما انها كانت الطريق لمحاربة الشيعة في ايران حيث وضع العراق موضع الحامي للبوابة الشرقية ، وتم تقديمه قرباناً حين خرج عن الطريق المرسوم له ، ومن ثم نقل الصراع مع الشيعة إلى اليمن . ولا أعتقد أن ما يحدث الان في المملكة العربية السعودية هو انقلاب فكري ، بل هو نتاج لخطة وضعت سابقاً . وماهي إلا طريق لكارثة جديدة".

إذن .. تلك هي المعادلة الجديدة .... كارثة جديدة ... يريدون الان .. هدم منظومة متكاملة ... هدم مسلمات ... هدم عرف وعادة ... تحطيم ولااءات لأصنام ، للتساوق مع متطلبات العصر الجديد في الانفتاح حيث أصبح العالم قرية صغيرة وكما قالت الشاعرة الراحلة منال النجوم " مكشوفة أسرار كوننا على حبل غسيل ... فلماذا حبنا سر دفين؟".

أصبح الشكل القديم لا يتماهى مع سمات العصر الراهن، لا بد من التحلل من القديم ونفض غبار البزة الرسمية والدشاديش بل وإستبدالها ببدلات " سموكنج".

السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد والحرب تعبير مكثف عن السياسة ... الصراع الطبقي رغم أنه يتخذ أشكالا جديدة، إلا أن جوهرة واحد وطبقاته الرئيسية رغم تفرعتها واحدة.

إما أن تنتصر للعمال والفلاحين والكادحين أو أن تلتحق بركب الأذناب.

إني خيرتكم .... فاختاروا.