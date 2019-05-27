الأسير أحمد بسيسي يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله- وطن: أفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن الأسير أحمد إبراهيم بسيسي (40عاماً) من سكان بلدة رامين قضاء مدينة طولكرم، قرر منذ يوم الخميس الماضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد فشل محاولته بالحصول على علاج من إدارة سجن النقب حيث يتواجد، لقاء الأمراض التي يعاني منها.

وأوضح أن الأسير بسيسي يعاني من أعراض المرض منذ مدة طويلة وحين واجه تعنتاً من إدارة سجن النقب لتقديم علاج له قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى الاستجابة لمطلب علاجه.

وأضاف أن الأسير بسيسي معتقل منذ تاريخ 18/1/2004، ويقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 25 عاماً، بتهمة انتمائه لخلايا تابعة لسرايا القدس، وتنفيذه عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير بسيسي متزوج وأب لابن يدعى عبد الرحمن تتساوى سنوات عمره وسنوات اعتقال والده، وهو شقيق الأسير المؤبد زيد البسيسي.