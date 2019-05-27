برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم في حزيران القادم

رام الله- وطن: أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر برنامج الزيارات لأهالي أسرى مدينة القدس لأبنائهم في سجون الاحتلال خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن زيارة الأسرى في سجني "ريمون وعوفر" ستكون بتاريخ 2/6، وزيارة سجن "هداريم" بتاريخ 3/6، وسجون "الدامون (أشبال)، مجدو، وعسقلان" بتاريخ 4/6.

وذكرت أن زيارة سجن "نفحة" بتاريخ 5/6، وسجن "جلبوع" بـ 9/6، وسجن "الدامون –نساء" بـ 12/6، لافتًا إلى أن زيارات سجن "النقب" سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأشارت اللجنة إلى أن الصليب الأحمر سوف يسير خلال يونيو المقبل زيارتان لكل سجن على نفقته، وسيتم الإعلان عن الزيارة الثانية لاحقًا.