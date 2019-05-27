واصل أبو يوسف: الرئيس سيدعو في قمتي مكة لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي

وطن: قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الإثنين إن الرئيس محمود عباس سيطالب المشاركين في القمتين العربية والإسلامية بمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الإدارة الأمريكية لعقدها الشهر القادم في البحرين.

وأضاف أبو يوسف في تصريح لرويترز : " الرئيس (عباس) سليقى خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وتستضيف المملكة السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين واحدة للدول العربية وأخرى خليجية إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال رئيس رئيس الوزراء د.محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الإسبوعية في رام الله يوم الاثنين إن الرئيس سوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع.

وجدد اشتية رفض الحكومة لما تخطط له الولايات المتحدة من عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين نهاية الشهر القادم.

وقال: "نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس أبو مازن والتفاف فصائل منظمة التحرير حوله وبيان اللجنة التنفيذية وكذلك موقف رجال الأعمال وموقف القطاع الخاص في الوطن والشتات.. هذا الموقف الرافض لمؤتمر المنامة“.

وأضاف: "إن هذا المؤتمر هو أحد حلقات صفقة القرن ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن مثل هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته“.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية يوم الأحد الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي بالعدول عن قرارها.

وأعلنت السعودية والإمارات موافقتهما على المشاركة في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن بعد العديد من الدول عن موقفها من المشاركة أو عدمها.

المصدر : رويترز