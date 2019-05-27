جلسة طارئة في مكتب نتنياهو لبحث خيار انتخابات جديدة

وطن: عقد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة طارئة صباح اليوم الاثنين مع رؤساء الائتلاف الحكومي، في مكتبه بالقدس للتباحث في موعد لإجراء انتخابات جديدة، بعد تعثر مساعي تشكيل حكومة جديدة.

وقالت القناة الثانية العبرية إن الاجتماع يضم جميع قادة كتل الائتلاف عدا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان الذي رفض الحضور، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وخلال الجلسة جرى التباحث في موعد جديد للانتخابات، وطرح تاريخ 27 من آب القادم، وعلى ضوء الأزمة الحالية من المتوقع عقد جلسة طارئة للكنيست اليوم للتصويت على مشروع قانون حل الكنيست، التي لم يمض على أداء أعضائها اليمين الدستورية أكثر من شهر.

في حين تلقى أعضاء الكنيست من الليكود رسائل بضرورة حضور الجلسة وعدم التغيب.