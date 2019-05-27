دولة الاحتلال تسعى لإجراء مباحثات مع لبنان حول حقول النفط والغاز

وطن: أعلنت دولة الاحتلال استعدادها لإجراء مباحثات مع لبنان بوساطة أمريكية، حول المساحات البحرية التي تحتلها، والتي تؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال مكتب وزير الطاقة الاحتلال، يوفال شتاينتز، في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون ”نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد أبلغ قبل يوم السبت الماضي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت أنجيل، أن "لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر".