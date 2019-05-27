محكمة بغزة تحظر توزيع صحيفة الحياة الجديدة بحجة اثارتها للفتنة والتحريض

رام الله- وطن: حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان صادر عنها، حركة "حماس" من مغبة الاستمرار في اجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الاعلام الرسمي في قطاع غزة، وما يترتب عليه من اساءة للحريات الاعلامية والعامة .

وجاء تحذير نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، تعقيبا على صدور قرار من احدى المحاكم التابعة "لحماس" في قطاع غزة، يحظر توزيع صحيفة الحياة الجديدة في المحافظات الجنوبية، بزعم نشرها مواد تؤدي الى اثارة الفتنة والتحريض.

وطالبت "لائحة الدعوة"، التي وصلت مقر صحيفة الحياة الجديدة بغزة، مدير عام الصحيفة ماجد الريماوي بحضور جلسة يوم 10-6-2019م للنظر بالقضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب الاعلام الحكومي التابعين لحركة حماس في غزة.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذا الاجراء وما تقوم به حماس من اجراءات بحق مؤسسات الاعلام الرسمي سواء صحيفة الحياة الجديدة او تلفزيون فلسطين، واستمرار السيطرة على مقر فضائية تلفزيون فلسطين ومنع طواقم التلفزيون من العمل الخارجي، واستمرار اغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية منذ سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي لم تسلم منه صحيفة الحياة الجديدة نفسها، تعتبر استمرارا لنهج القوة والتفرد والتحكم بالعمل الاعلامي لفرض اجندتها الإعلامية على ساحة قطاع غزة .

وأكدت نقابة الصحفيين رفضها لهذا القرار او التعامل معه، ودعت الزملاء الصحفيين في قطاع غزة إلى ضرورة التضامن مع مؤسسات الاعلام الرسمي والعاملين به، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات النقابية الكفيلة بوقف هذا القرار والضغط من اجل التراجع عنه .

كما دعت الاطر والمؤسسات الصحفية ومؤسسات حقوق الانسان الى استنكار هذه الاجراءات التي تمس بشكل خطير الحريات العامة والحريات الصحفية في قطاع غزة وتنذر بالعودة الى المربع الاول من المناكفات السياسية وتنفيذ مخططات الاحتلال بترسيخ الانقسام بين محافظات الوطن بمنع الحريات الاعلامية وتنوعها في فلسطين .

وطالبت نقابة الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، باستنكار الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها حركة حماس بحق الاعلام الرسمي الفلسطيني والعاملين به، والضغط من اجل وقف هذه الاجراءات فورا