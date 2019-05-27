نتنياهو يوقع على اقتراح قانون حل الكنيست

وطن: قرر رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف الذين التقى بهم اليوم أنه إذا انقضت المهلة ولم يتمكن من تشكيل الحكومة وتم قبول اقتراح حل الكنيست فان الانتخابات ستعقد في 17 أغسطس المقبل.

ووقع نتنياهو على اقتراح قانون حل الكنيست، فيما أكد ليبرمان أنه يوافق على هذا الطرح أيضًا، ويذكر أن هذه هي القراءة الأولية لاقتراح القانون، فيما يجب أن يعبر بالقراءتين الثانية والثالثة قبل تنفيذه.

في غضون ذلك جاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" أن المعارضة البرلمانية الاسرائيلية تعتقد بأن تصريحات نتنياهو بأنه يعتزم حل الكنيست إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، تهدف إلى الضغط على أفيغدور ليبرمان والأحزاب الدينية لكي يظهروا مرونة ويوقعوا اتفاقات الائتلاف.

ومع ذلك، قالت مصادر في تحالف "أزرق – أبيض"، وحزب "العمل" وحزب "ميرتس"، الأحد، إنه إذا تم طرح مثل هذا الاقتراح، فإنهم يفضلون إعطاء فرصة لتشكيل حكومة بديلة على حل الكنيست.

ورغم أن الكتل المرشحة لدخول الائتلاف أعلنت تعاونها من أجل حل الكنيست، إلا أن مصادر في المعارضة قدرت أن أعضاء كنيست في هذه الكتل لن يسارعوا لدعم مثل هذا القانون في لحظة الحقيقة.

وقال مصدر في تحالف "أزرق – أبيض": "هناك عدد كاف من أعضاء الكنيست في الائتلاف الذين يمكن أن يتضرروا إذا جرت الانتخابات، وفي لحظة الحقيقة سيفعلون كل ما في وسعهم لإحباط مثل هذه الخطوة، حتى لو لم أننا لا نسمعهم في الوقت الراهن. نحن لن ندعم قانون حل الكنيست في هذه المرحلة. هناك بعض الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لإنشاء حكومة بديلة قبل الذهاب إلى الانتخابات".



