القدس تحتضن الداخل الفلسطيني في إفطار مهيب نظمه صندوق ووقفية القدس

وطن: بحضور مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين والقسيس حسام نعوم ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري ونائب رئيس مجلس الاداراة ميشيل الصايغ ووكيل وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي وكمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية والصناعية في القدس والدكتور حسن دويك نائب رئيس جامعة القدس وزياد الحموري ممثلا عن هيئة العمل الوطني والأهلي وريتشارد زنانيري عضو المجلس الثوري لحركة فتح والشيخ علي ابو شيخة وسمير جِبْرِيل مدير التربية والتعليم وحشد كبير من الشخصيات المقدسية وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة لصندوق ووقفية القدس استقبلت القدس وفدا كبيرا من الداخل الفلسطيني يتقدمه رئيس الغرفة التجارية في الناصرة والوسط العربي عامر صالح ورئيس قائمة العربية الموحدة والتجمع الدكتور منصور عباس ورئيس جمعية الاقصى الشيخ صفوت وفريج ووفد من رجال اعمال من مختلف مناطق الداخل الفلسطيني .

وبدأت الأمسية بآيات قرآنية وأناشيد دينية قدمتها فرقة انوار القدس ليرحب بعدها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بكافة الحضور وخاصة أبناء الداخل الفلسطيني مؤكدا على وحدة الدم والمصير ومشيدا بثبات الأهل في الداخل الفلسطيني على ارضهم ، وحيا الشيخ محمد حسين صندوق ووقفية القدس وعطائه بمدينة القدس داعيا الجميع للبذل والعطاء لحماية المدينة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك . من جهته رحب منيب رشيد المصري بالضيوف معتبرا هذا التلاحم بين القدس والداخل الفلسطيني هو تحالف استراتيجي لحماية القدس مؤكدا بان تنظيم هذا اللقاء جاء للتراحم والتواصل وبناء برامج مشتركة لدعم القدس واقتصادها من جهته هنأ القسيس حسام نعوم الأمة الاسلامية بشهر رمضان المبارك متحدثا عن التلاحم المسيحي الاسلامي في مدينة القدس وأهميته في الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة .

اما عامر صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة الناصرة فقد أكد بان القدس تسكن في قلب كل فلسطيني معتبرا دعمها واجبا دينيا ووطنيا وطالب باهمية التكاتف والتعاضد ووضع كل أشكال الخلافات جانبا للارتقاء بالمجتمع الفلسطيني أينما وجد .

اما الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة وعضو لجنة المتابعة العربية فقد شكر السادة منيب المصري وميشيل الصايغ على عطائهم ودعمهم وبارك جهود صندوق ووقفية القدس متحدثا عّن الشراكة بينه وبين جمعيات الداخل الفلسطيني وأضاف عباس باهمية الالتفاف والتعاون لمواجهة صفقة القرن وحماية القدس اما الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية الاقصى فقد شكر صندوق ووقفية القدس على حفاوة الاستقبال في مقر الصندوق ومؤكدا انهم أبناء الداخل الفلسطيني ولكن انتمائهم للقدس وسيبقوا على العهد والوعد في دعمها ومساندتها وحمايتها وفِي الختام كرمت الغرفة التجارية والصناعية في الناصرة والوسط العربي رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري والمدير التنفيذي طاهر الديسي .

من جهته شكر وكيل وزارة شؤون القدس حمدي الرجبي اهل الداخل الفلسطيني على مساهمتهم في دعم القدس مشيدا بصندوق ووقفية القدس كمؤسسة اصبحت من اهم المؤسسات التنموية لخدمة المدينة المقدسة .