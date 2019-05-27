الأسرى يغلقون سجن عسقلان بالكامل احتجاجا على نقل الأسير أبو حميد

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسرى أغلقوا سجن عسقلان بالكامل، احتجاجا على قرار إدارة السجن المفاجئ بنقل ممثل المعتقل الأسير ناصر أبو حميد غدا صباحا لسجن نفحة أو ريمون.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن "الإدارة أبلغت الأسير أبو حميد رسميا بنقله، علما أن الوضع بشكل عام كان هادئا، ولم يحدث ما يستدعي هذا القرار".

وأضافت الهيئة أن "السجن يعيش الآن حالة من التوتر"، حيث هدد الأسرى بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال إصرار إدارة السجن على تنفيذ قرار النقل.