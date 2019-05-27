قناة "العربية" تتبنى الرواية الصهيونية في سرد أحداث النكبة الفلسطينية

وطن: مرّة أخرى سجلت قناة "العربية"، موقفاً منحازاً للرواية الصهيونية في فلسطين.

بعدما بثّت القناة فيلماً وثائقياً تبنت فيه الرواية الصهوينية بالكامل، حيث قال المعلق في الفيلم، إن "شائعات" سرت عن احتمال دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، فقام الفلسطينيون "بمهاجمة اليهود" وقتلهم في مدينة الخليل. وبحسب زعم القناة المملوكة للسعودية، فإن الفلسطينيين هاجموا اليهود و"قتلوا" منهم الكثير من النساء والأطفال.

بينما المقطع الذي سرد الفترة الزمنية قبل حلول النكبة عام 1948، وقيام العصابات الصهيونية باحتلال المدن والقرى الفلسطينية، وارتكاب المجازر، وطرد السكان، لم يأتِ على الهجرات غير الشرعية لليهود إلى أرض فلسطين، والاستيلاء على الأرض بالقوة، بفعل تواطؤ الاحتلال البريطاني، بل حمل المسؤولية للفلسطينيين، عن "قتل" اليهود.

وقالت القناة، إن "مجازر" أخرى ارتكبها الفلسطينيون بحق اليهود في مدينة صفد المحتلة وغيرها خلال المظاهرات التي استمرت أسبوعاً. وركزّت القناة على أن "العرب" قتلوا 133 يهودياً، بينما تجاهلت عدد الذين سقطوا من الفلسطينيين على يد العصابات الصهونية.

وإضافة لتبني الخطاب الصهيوني في سرد التاريخ، وتجاهلها للمآساة الفلسطينية، فإنها استخدمت أيضاً المصطلحات التي روجت لها الحركة الصهيونية؛ بتجاهلها لذكر الشعب العربي الفلسطيني، وأطلقت عليهم "العرب"، وهو ما تحاول الرواية الصهيونية ترسيخه منذ زمن، حيث تنفي وجود صفة "الشعب" عن الفلسطينيين، وتكتفي بإحالتهم إلى القومية العربية، وإلى بلدان عربية أخرى، لنزع ملكيتهم وإقامتهم على أرض فلسطين، كشعب موحد منذ الآلاف السنين.

وفي ذات الوقت، وفي محاولة لإحالة الصراع السياسي وتحويله إلى صراع ديني وطائفي، اكتفى معلّق العربية بذكر كلمة "يهود" كأنهم طائفة دينية ومدنية، بينما كانت الحرب تدور في الثلاثينات بين الفلسطينيين، والعصابات الصهيونية المسلحة والمدربة، مثل عصابة "شتيرن" و"الهاغانا"..

كما أحالت القناة أسباب التظاهرات، إلى ما أسمته بـ"كراهية العرب وحقدهم على اليهود"، دون ذكر الدافع الوطني الذي أدى بالفلسطينيين لإعلانهم المقاومة المسلحة، رفضاً لاحتلال أرضهم.

وأخطر ما في تقرير العربية، أنها وضعت المقاومة الفلسطينية في إطار مصطلح "اللاسامية"، في محاولة لتشبيه الشعب الفلسطيني بالنازية الألمانية التي خاضت حرباً على اليهود. بينما الاشتباكات بين الفلسطينيين واليهود، لم يكن قد وقعت في فلسطين، قبل إعلان المشروع الصهيوني بدعم غربي، الذي خطف الطائفة اليهودية في فلسطين، واستغلها وجيّشها لإنشاء مشروع دولة احتلال.

وسبق أن من بثت قناة العربية فليما وثائقيا عن "نكبة فلسطين"، غير أنها تبنت فيه الرواية الإسرائيلية، وجاءت فيه على ذكر "نكبة اليهود"، ومحاولتها الدفاع عن قيام دولة إسرائيل، وقتها وصف الفيلم "عصابات الهاغانا"، بأنها "جماعة مسلحة للدفاع عن اليهود"، دون أن يذكرها على أنها عصابات ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين، ووصف المقاومة الفلسطينية بـ "العنف المسلح"، وهو ما فجر وقتها موجة غضب فلسطينية ضد القناة.