الحراك الوطني الديمقراطي: نحو إلحاق الهزيمة بصفقة القرن.. وأول تجلياتها "مؤتمر البحرين"

رام الله- وطن: أكد الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني، أن عقد المؤتمر الاقتصادي في المنامة (الورشة) في حزيران، يشكل خطوة عملية باتجاه محاولة تمرير "صفقة القرن" التي تكرس المصالح الاستعمارية الامريكية الصهيونية متعاونة مع دول خليجية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والعودة الى الديار.

وينظر الحراك بخطورة لمحاولة تمرير الصفقة التي بدء تنفيذها فعليا بفرض وقائع على الارض (الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان، تسارع تطبيع العلاقات العربية مع الكيان، ضم الجولان، اعلان التوجه لضم الضفة) في ظل التنصل العربي الرسمي من قضية شعبنا كونها القضية المركزية للصراع في المنطقة.

واشار الحراك الى ان هذه الخطوات تأني "لتطبيع الاحتلال" وحرف بوصلة الصراع بعيدا عن مواجهة العدو الحقيقي (الكيان المغتصب وحليفها الولايات المتحدة) وإلى افتعال عدو وهمي وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية ووصفها بـ "العدو الاول المشترك الذي يهدد الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، ضمن سياسة (ترامب) الراعية للعدوان والمتنكرة لحق شعبنا في تقرير مصيره.

ويدين الحراك الوطني الديمقراطي هذا المؤتمر المؤامرة وكل القائمين عليها فانه يدعو للتصدي لسياسات بعض دول الخليج المعادية لحقوق شعبنا وفضحها امام شعوبها.

ويرحب الحراك بالمواقف الفلسطينية المعلنة بشأن رفض مؤتمر المنامة وصفقة القرن فانه يؤكد على ضرورة أن تتحول هذه المواقف الى خطوات عملية في مواجهة المؤامرة واحباطها، وذلك من خلال توحيد الصفوف وحشد كل الامكانيات الشعبية والوطنية والجماهيرية والرسمية على قاعدة المواجهة ومقاومة المشروع التصفوي هذا.

ويطالب ببناء علاقات وطنية على اسس الشراكة الوطنية الكاملة والتوافق على برنامج مواجهة شامل لمخطط الضم (الاسرائيلي) والتحرك على كافة المستويات العربية والدولية لحشد الدعم والتأييد لنضال شعبنا من اجل نيل حريته واستقلاله.