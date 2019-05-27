الأسير بسام أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

وطن: علّق الأسير، بسام أبو عكر، من مخيم عايدة ببيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ7 ايام بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بانهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه نهاية يوليو القادم.

وكان الأسير ابو عكر بدأ إضرابه عن الطعام الخميس الماضي، بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية، بمجموع ثلاثين شهرا متتالية.

يشار إلى أن الاسير أبو عكر يقبع حاليا في سجن "عوفر"، وأمضى في سجون الاحتلال 24 عاما كان آخرها اعتقاله لمدة أربعة عشر عاما بشكل متتالٍ، فيما باقي السنوات تمت في الثمانينيات والتسعينيات.