مجلس الوزراء يجدد موقف القيادة الرافض لاستلام أموال المقاصة منقوصة من الاحتلال

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الاثنين، على موقف القيادة الرافض لاستلام أموال منقوصة من الاحتلال، رفضا ل"وصف أبنائنا في سجون الاحتلال بالإرهابيين أو بأننا نمول الإرهاب".

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عباس سيشارك في القمة العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، وسيلقي خطاباً يسطّر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني والمجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين، وبما يؤكد بأن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع.

كما قرر المجلس خلال الجلسة تشكيل لجنة صحية وطنية تضم مختلف المؤسسات والنقابات الطبية والمهنية والخبراء، لمراجعة وتحليل ودراسة الواقع الصحي في فلسطين، وإعداد خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي في فلسطين.

واتخذ المجلس قرارا بشراء مطاعيم للأطفال للعام 2019 بقيمة 8.9 مليون دولار.

ووافق على تقديم دعم إضافي لبلدية العيزرية بمبلغ بقيمة 620 ألف شيقل للقيام بأعمال جدران استنادية وإنشاءات بهدف المحافظة على أبنية قائمة تخص المواطنين وحفظها من الانهيار.

وخصص المجلس الموازنات الضرورية لوزارة التربية والتعليم لضمان سلامة عقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وبدء العام الدراسي المقبل، ودفع المستحقات للإيجارات السنوية لمدارس القدس.

كما قرر المجلس المصادقة على الاتفاقيات الدولية الموقعة ما بين وزارة الزراعة ودولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية والعلمية في مجالات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية.